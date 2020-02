METEO GENOVA – Secondo impulso di MALTEMPO atteso nelle prossime ore, ecco la tendenza per la prima parte di Marzo

Rapido peggioramento meteo in arrivo in Italia

La giornata a Genova è iniziata con condizioni meteo stabili e soleggiate ma procederà con nubi e piogge. Il transito delle correnti occidentali sull’Italia genera un periodo più dinamico in tutto il Paese con alternanza di brevi fasi stabili e piogge, temporali e neve in montagna. Con l’introduzione nel Mediterraneo di correnti fredde in quota le temperature sono calate sensibilmente e rientrate nella media di riferimento. Sia per gli ultimi giorni di Febbraio che per i primi giorni di Marzo le condizioni meteo in Italia potrebbero risultare piuttosto movimentate come vedremo più avanti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo stabile sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con cieli sereni ovunque. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con precipitazioni assenti e con cieli sereni. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino anche sulle regioni del centro Italia, bel tempo anche nel corso della seconda parte della giornata. Da segnalare soltanto la possibilità di locali foschie al primo mattino nelle valli interne di Toscana e Umbria.Residue piogge al mattino sui settori meridionali peninsulari, asciutto sulle isole maggiori. Copertura nuvolosa meno compatta nel corso del pomeriggio e ultime precipitazioni in Calabria, stabile altrove. Bel tempo in serata. Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni.

Meteo: neve in arrivo tra la serata e la nottata

Con l’ arrivo della seconda perturbazione della settimana in corso e in un contesto climatico tornato invernale in tutta Italia con le temperature scese anche di 10 gradi nelle ultime ore, la neve potrebbe tornare a cadere sia sulle Alpi che in Appennino centro-settentrionale e fino a quote medio-basse. Primi fiocchi previsti al pomeriggio sulle Alpi occidentali di confine per poi procedere sui restanti settori alpini oltre i 500 metri di quota e in Appennino oltre i 1200-1500 metri di quota.