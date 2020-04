METEO GENOVA: Si apre una fase di bel tempo anche se non sempre soleggiata, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo: Anticiclone africano in Italia, fino a quando?

Per il momento le correnti prevalenti in Italia risultano ancora miti ma anche umide con nubi sparse e con qualche pioggia al centro-sud. Già da domani tornerà il sole su tutto il Paese ma le temperature subiranno un momentaneo calo a causa dell’ingresso delle correnti più fredde dai quadranti settentrionali. Sulla città di Genova le condizioni meteo risultano già stabili e tipicamente primaverili con ampie schiarite. Nessuna variazione di rilievo per la settimana in corso se nonché qualche nube in più in transito nel corso del fine settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo: Sole da nord a sud in Italia dalla giornata di domani

Quella di domani sarà un’altra giornata all’insegna del bel con cieli in sereni fin dal mattino salvo innocue nubi in transito al Nord Ovest. Bel tempo e sole prevalente sin dalle prime ore del mattino anche al centro Italia eccetto locali addensamenti nuvolosi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati. Condizioni di stabilità prevalente sia sui settori peninsulari che su quelli insulari meridionali ma con della nuvolosità irregolare al mattino, ampi spazi di sereno sia al pomeriggio che in serata. Temperature in calo su tutte le regioni specialmente nei valori minimi.

Meteo prossimi giorni: Temperature prossime ai 25°c

In sinergia all’Anticiclone sull’Europa avremo un promontorio di alta pressione di natura nord-africana in espansione verso nord e di conseguenza in Italia ci attendiamo una nuova fase meteo di alta stabilità. Sole e temperature in rapido aumento con le correnti meridionali direttamente dal nord-Africa durante i prossimi giorni, previsti picchi fino a 30°c al sud, 25°c al nord. Tuttavia il mese di Aprile iniziato con le temperature in aumento sull’Italia potrebbe cambiare registro a ridosso della Festa della Liberazione con temperature in calo e perturbazioni in azione sull’Italia.