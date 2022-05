METEO GENOVA – Si apre una finestra più STABILE, ma con intermittenti disturbi NUVOLOSI: le previsioni

Disturbi di maltempo persistenti in alcune aree del Paese, dove il tempo appare prevalentemente stabile

A seguito di un’ondata di maltempo che tra la seconda parte della giornata di ieri e la prima di quella di oggi ha interessato in particolar modo il nord Italia (causando qualche danno e qualche disagio), Genova esclusa come vedremo, le condizioni meteo protendono verso un miglioramento dal pomeriggio odierno, sia pur in un contesto perturbato in alcuni casi: persistono infatti isolati rovesci sulle zone interne di Sardegna e Lazio, con temperature che appaiono comunque mediamente oltre la media di riferimento ovunque.

Previsioni meteo Genova oggi

La città di Genova ha avuto un ruolo di gran lunga marginale in questo peggioramento, con qualche rovescio che nella giornata odierna ha colpito solo i quartieri più occidentali, con accumuli comunque irrisori e al limite della trascurabilità. In serata le condizioni meteo sono attese stabili coerentemente con il miglioramento previsto sul resto del Paese, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature risultano inoltre comprese quest’oggi tra i +20°C di minima e i +24°C di massima circa.

Nubi irregolari a Genova per domani

La giornata di domani giovedì 26 maggio vedrà un generale aumento del tessuto nuvoloso sul nostro Paese, riscontrabile anche a Genova dove fin dalle prime ore della notte transiteranno nubi irregolari. Esse saranno caratteristiche dell’intera giornata, con qualche schiarita plausibile solo in serata, in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature in questo caso subiranno una diminuzione nei valori minimi al netto dell’aumento previsto per quelli massimi.

Temperature in aumento per venerdì

Un nuovo aumento nuvoloso interesserà Genova nella prima parte di venerdì 27 maggio e in particolare fino al mattino sarà possibile il passaggio di irregolari disturbi nuvolosi. Questa situazione incorrerà in un lieve miglioramento grazie a qualche schiarita che avanzerà dal pomeriggio, in un contesto di cieli che si manterranno sempre poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature sono attese questa volta in aumento tanto nei valori minimi quanto in quelli massimi.

