METEO – NUBIFRAGI con VENTI TEMPESTOSI si sono abbattuti in Veneto: case scoperchiate nel Trevigiano

Goccia fredda sul Mediterraneo occidentale

Il quadro sinottico evidenzia la presenza di una goccia fredda all’interno del bacino del Mediterraneo occidentale, il cui affondo nella giornata di ieri ha provocato un’ondata di maltempo soprattutto per il settentrione, i cui effetti si sono manifestati visibilmente fino alla prima parte di oggi, causando persino qualche disagio e danno, come vedremo anche nel presente editoriale. La seconda parte della giornata odierna risulta infatti tendenzialmente più stabile, ma persistono dei disturbi di maltempo.

Persistono rovesci e occasionali temporali sull’Italia

Sono ancora evidenti gli effetti della perturbazione che soprattutto nella giornata di ieri e nella prima parte di quella di oggi hanno interessato in maniera sparsa o diffusa molte delle aree settentrionali del Paese. Qualche rovescio tuttavia colpisce oggi in maniera localizzata e rapida anche le zone interne di Sardegna e Lazio, oltre che il nordest dove occasionalmente sono accompagnati da attività elettrica. Nelle prossime ore la tendenza è tuttavia a migliorare, con i fenomeni in graduale attenuazione se non proprio in completo esaurimento in molte delle aree di interesse.

Nubifragi hanno colpito il Veneto nelle scorse ore

E’ nelle prime ore della notte odierna che il maltempo ha colpito durante alcune aree del nord e in particolare quelle del nordest, dove si sono abbattuti violenti temporali con qualche nubifragio accompagnato da fenomeni grandinigeni. La più colpita dalla grandine è sicuramente Asolo, dove l’accumulo di ghiaccio avrebbe raggiunto persino i 20 centimetri. Tuttavia, anche altre aree del Veneto sono rimaste coinvolte dalla spiccata instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Venti impetuosi scoperchiano alcune abitazioni nel Trevigiano, disagi per allagamenti tra Montecchio e Arzignano

Stando a quanto riportato dal sito “corrieredelveneto.corriere.it” nelle scorse ore violento maltempo con raffiche di vento impetuose si sarebbero abbattute in alcune aree del Veneto e in particolare sul Trevigiano, dove alcune case e una palestra (Le Bandie) si sarebbero trovate il tetto scoperchiato. Nubifragi hanno colpito il vicentino e in particolare le aree comprese tra Montecchio e Arzignano, dove si sono registrati disagi a causa di alcuni allagamenti. Sempre a Montecchio il tetto di un’abitazione avrebbe subito dei danni e una famiglia composta di 6 persone sarebbe stata costretta a passare la notte fuori. Non si segnalano, fortunatamente, vittime e/o feriti nonostante momenti molto concitati.

