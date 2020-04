METEO GENOVA – TEMPERATURE in lieve aumento nei prossimi giorni, ecco le previsioni

Bel tempo generale sulla nostra Penisola

Anche nella giornata odierna, come ormai prassi degli ultimi giorni, in Italia si verificano generali condizioni di bel tempo, con tempo stabile e asciutto su tutta l’area peninsulare. Resiste un po’ di nuvolosità nelle ore pomeridiane sulla Sicilia, dove nei passati giorni si è avuto a che fare persino con qualche pioggia, con accumuli comunque deboli. A partire da oggi, l’assenza di fenomeni si riscontrerà anche su quest’ultima regione. Le temperature sono quest’oggi in lieve e generale rialzo, intorno ai +23/+24°C e localmente superando i +25°C. Lieve rialzo che interessa anche il sud Italia, dove le correnti più fresche sono quest’oggi meno incidenti. A Genova le condizioni meteo appaiono visibilmente stabili già da diversi giorni, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

La giornata odierna, così come le ultime, si è aperta a Genova all’insegna dell’evidente stabilità, con cieli che sono apparsi completamente sereni già a partire dalle primissime ore della mattinata e tali sono rimasti fino ad ora. Le stesse condizioni meteo le ritroveremo nel corso delle ore della serata corrente, in un contesto termico nettamente sopra la media del periodo, con minime che si attestano intorno ai +14°C e massime prossime ai +21°C.

Lieve aumento delle temperature minime per domani

Le condizioni meteo non subiranno particolari variazioni per la giornata di domani venerdì 10 aprile, con i cieli che rimarranno pressoché sereni per tutto l’arco del giorno stesso. Tempo che rimarrà dunque stabile e asciutto anche per domani a Genova, grazie agli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano, responsabile anche di un atteso e lieve aumento delle temperature minime. Le massime invece stazioneranno pressapoco sui valori odierni, con fisiologiche oscillazioni.