METEO GENOVA – Tempo in miglioramento dopo il MALTEMPO di questa notte e stamattina, ma quanto durerà?

Maltempo oggi al centro-nord e Sicilia occidentale

Nella giornata odierna si sono susseguiti fin dalle prime ore di questa notte piogge e temporali sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, ad iniziare dai settori nordoccidentali. Nel corso delle ore del mattino e del pomeriggio, il fronte si è spostato lentamente verso oriente, interessando anche buona parte del nord. Gli accumuli generalmente non sono così elevati come ci si aspettava, ma sono comunque notevoli i 90 millimetri nel torinese e i 70 ad Imperia. Piogge anche sulla Sicilia occidentale. Dei rovesci hanno interessato nel corso della nottata e della mattinata odierna anche la città di Genova, come vedremo.

Meglio nel resto del sud e settori adriatici

Per quanto riguarda invece le regioni meridionali e i settori adriatici in generale, il tempo tiene e rimane ancora asciutto praticamente ovunque, con cieli addirittura soleggiati o poco nuvolosi sul basso adriatico. Sulle regioni tirreniche invece si nota un progressivo aumento della nuvolosità, nonostante le condizioni si tengano pressoché stabili fino ad almeno questa sera (ad eccezione della Sicilia occidentale, come precedentemente specificato). Nella giornata di domani venerdì 25 ottobre, con la spostamento della goccia fredda verso meridione, anche il sud Italia potrà godere di temporali anche intensi, che riguarderanno sempre la sponda tirrenica.

Previsioni meteo Genova oggi

Le prime ore della giornata odierna, precisamente quelle relative alla notte e al mattino, sono state caratterizzate da un’ondata di maltempo per la città di Genova, la cui provincia questo inizio settimana è stata coinvolta da pesanti piogge (ricordiamo i 400 millimetri circa in 24 ore di Rossiglione). Gli accumuli odierni sono stati decisamente più clementi, non solo per il capoluogo ligure, ma anche per la sua provincia. Nello specifico della città della Lanterna sono caduti circa una trentina di millimetri. Dal punto di vista termico la minima registrata conta +15°C a cui è seguita una massima intorno ai +21/+22°C dipendentemente dalle zone.