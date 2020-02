METEO GENOVA – Temporali in atto in questi minuti sulla Liguria e CROLLO delle TEMPERATURE, ecco i dettagli

Meteo Italia: temporali in sviluppo in queste ore

Con l’introduzione nel Mediterraneo di correnti fredde in quota il contrasto termico che ne risulta genera fenomeni temporaleschi in diverse regioni dell’Italia: Liguria, Toscana ed Emilia Romagna sono le regioni che nelle prime ore pomeridiane vedono i primi temporali, poi sarà il turno di Umbria, Lazio e Marche. Anche sulla città di Genova infatti le condizioni meteo risultano instabili con un rapido temporale in questi minuti.

Previsioni meteo Genova

La giornata a Genova è iniziata con condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate ma l’arrivo in queste ore delle correnti nord-occidentali più fredde in quota determina un peggioramento meteo con piogge e qualche temporale. La Liguria risulta interessata dai fenomeni convettivi sul settore centro-orientale mentre su quello occidentale le condizioni meteo restano stabili. Il tutto accompagnato da temperature in calo, minime vicine ai +8°C e massime anche oltre i +14°C.

Meteo: neve in arrivo in alcune regioni dell’Italia

Piogge, temporali e nevicate a quote basse interesseranno alcune regioni della penisola durante la giornata odierna. Saranno principalmente le regioni centrali quelle più interessate con possibili nevicate fino a quote collinari tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Fiocchi che non si escludono addirittura sui capoluoghi di queste regioni oltre i 300-500 metri di quota.