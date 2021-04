METEO GENOVA – Torna il SOLE il città dopo il forte MALTEMPO, le previsioni per i prossimi giorni

Situazione meteo in Italia

Condizioni meteo instabili in gran parte dell’Italia in queste ore eccetto sul nord-ovest dove torna il sole dopo una lunga fase di maltempo con piogge anche intense in grado di attenuare sensibilmente la siccità accumulata nelle ultime settimane. Anche sulla città di Genova infatti torna il sole salvo qualche innocua nube in transito, precipitazioni assenti, ma quanto durerà questa fase di bel tempo? PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo prossimi giorni

Tempo stabile sulla città di Genova anche nella giornata di domani, ci attendiamo bel tempo al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto qualche pioggia o acquazzone al mattino ed al pomeriggio tra Veneto e Romagna oltre a qualche nevicata specie in serata o nottata sulle Alpi fino a quote basse. Tempo stabile sulla Liguria e sulla città di Genova anche nei prossimi giorni con le temperature tuttavia più fresche del normale.

Meteo Italia, neve tardiva su queste regioni

Con le temperature in calo nelle prossime ore e con l’arrivo di una perturbazione, la neve arriverà a cadere fino a quote molto basse per il periodo non solo sulle Alpi ma anche in Appennino. Saranno le regioni nord-orientali e il versante adriatico a risentirne maggiormente del crollo delle temperature e delle correnti più fredde in arrivo con i fiocchi di neve che potrebbero arrivare fino a 400-600 metri di quota tra la giornata di oggi e quella di domani, Mercoledì 14 Aprile.