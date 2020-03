METEO GENOVA – Ultime ore di STABILITA’ in città, arrivano le PIOGGE, ecco le previsioni

Maltempo in atto sulle regioni centro-meridionali

In queste ore l’avvicinamento di una perturbazione afro-mediterranea che già nei passati giorni aveva causato blande piogge sulle Isole Maggiori e sul reggino, sta determinando un’acutizzazione della fase di maltempo proprio su alcune regioni del sud Italia, in particolare le aree joniche della Sicilia e della Calabria. Le aree pedemontane del versante jonico della Calabria saranno quelle maggiormente interessate grazie al fenomeno dello stau causato dal richiamo di forti correnti sciroccali. L’instabilità in serata si estenderà verso nord, con neve fino a 300/400 metri sul viterbese e regioni centrali adriatiche, 500/600 metri sul medio-basso Lazio, comunque in progressiva risalita. Permangono condizioni di stabilità a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Seppur con il transito di nuvolosità irregolare che ha più volte disturbato i cieli genovesi, la giornata odierna della città di Genova è risultata piuttosto stabile. Tali condizioni si stanno protraendo e si protrarranno per il resto della serata, con tempo dunque asciutto. Tutto ciò si inserisce in un contesto termico decisamente più freddo rispetto ai passati giorni, con temperature minime che si attestano oggi sui +5°C a cui seguono massime di poco oltre i +10°C.

Domani arrivano le piogge

Dopo una prima parte di giornata stabile, anche se piuttosto nuvolosa, la giornata di domani giovedì 26 marzo potrebbe osservare l’arrivo delle piogge sulla città di Genova a partire dal pomeriggio e ad intermittenza fino alla serata. I fenomeni comunque non presenteranno eccessi di intensità, con accumuli che alla fine risulteranno deboli. Atteso un ulteriore calo dei valori minimi di temperatura, mentre le massime stazioneranno pressapoco sui valori odierni.