METEO GIUGNO – ESTATE in arrivo con il nuovo mese, con TEMPERATURE sopra le medie. Ecco la TENDENZA

L’ultima settimana di maggio potrebbe iniziare con le condizioni meteo influenzate dalla depressione atlantica. La saccatura, dopo aver raggiunto la Penisola Iberica, si sposterà verso est portando maltempo sull’Italia nella prima metà dell’ultima settimana di maggio ed anche le temperature in diminuzione. A seguire l ‘anticiclone delle Azzorre inizierà ad alzarsi di latitudine per poi espandersi sull’Europa occidentale. Penisola italiana solo parzialmente coinvolta dal promontorio di alta pressione con condizioni meteo che rimarranno leggermente instabili. Andiamo a vedere la tendenza per il mese di giugno e se finalmente sboccerà l’estate .

Torna l’estate nel mese di giugno

Dando uno sguardo alle previsioni stagionali, sembrerebbe che nel mese di giugno potrebbe finalmente arrivare l’estate. Tutti i principali modelli matematici vedono per il mese di giugno temperature sopra la media. Per quanto riguarda le precipitazioni la maggior parte dei modelli matematici vede precipitazioni in media con quelle del periodo, mentre il centro europeo ECMWF vede addirittura precipitazioni sotto la media. Il modello di previsioni stagionali di EFFIS, basato sul modello ECMWF, vede temperature sopra la media fino ad 1°C sulla maggior parte dell’Italia, mentre saranno in media su Calabria e Sicilia. Sul lato precipitazioni sono previste sotto media su tutto il centro-nord con anomalie negative di oltre 10mm sulle regioni settentrionali. Precipitazioni invece in media al sud e sulle Isole Maggiori. Stando a queste tendenze stagionali, nel mese di giugno arriverebbe l’estate. Ma ricordiamo che si tratta di una tendenza e l’indice di attendibilità è basso. Vi aggiorneremo a tal proposito nei prossimi editoriali meteo!