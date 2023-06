Meteo – Giugno parte instabile sull’Italia, le ultimissime sulla prima parte dell’Estate meteorologica

Giugno è iniziato con meteo instabile sull’Italia

Mese di giugno al via con instabilità accentuata sull’Italia, complice una persistente lacuna barica sull’Europa centro-meridionale. I fenomeni risultano a prevalente ciclo diurno con temporali localmente anche intensi ( come avvenuto ieri nel Veneto), anche se su parte della Pianura Padana i fenomeni risultano frequenti anche durante le ore notturne e del primo mattino. Estate meteorologica quindi al via con tempo incerto e temperature sostanzialmente nella media. Caldo ed anticiclone ancora lontani dall’Italia? Vediamo la tendenza meteo per il prosieguo di giugno e per la prima parte dell’Estate.

Circolazione bloccata: prima parte di giugno ancora instabile

Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, la situazione circolatoria in Europa potrebbe rimanere sostanzialmente invariata anche per la prossima settimana, con anticicloni più frequenti alle alte latitudini europee, mentre valori di pressione inferiori alle medie del periodo sul bacino del Mediterraneo. In tal modo anche la prossima settimana sarà caratterizzata ancora dall’instabilità che potrebbe spingersi sino al prossimo weekend; possibili fenomeni ancora intensi con locali grandinate e colpi di venti. Atteso un surplus pluviometrico su gran parte del Paese con temperature attorno alle medie del periodo, localmente di poco inferiori.

Meteo dal 12 al 19 giugno: Estate col freno a mano tirato, ancora temporali sull’Italia?

L’avvio dell’Estate meteorologica potrebbe essere decisamente sottotono sull’Italia? Secondo il modello europeo ECMWF anche durante la settimana dal 12 al 19 giugno il pattern barico a scala europea potrebbe non subire significative variazioni. Saranno infatti probabili ancora anomalie bariche negativo dal medio Atlantico sino al comparto balcanico con un corridoio instabile interessare anche il bacino del Mediterraneo. Il tempo potrebbe mantenersi quindi incerto anche durante la seconda decade del mese di giugno con frequenti temporali sull’Italia e caldo estivo ancora lontano. Le precipitazioni previste potrebbero infatti essere al di sopra della norma su tutto il Paese, mentre le temperature risultare a tratti di poco inferiori alle medie del periodo.

L’Estate meteorologica parte in sordina: atteso un mese di giugno “piovoso”?

Meteo Estate – Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. La tendenza probabilistica per l’ultima parte del mese di giugno potrebbe non far registrare significative variazioni in Europa. Secondo il modello europeo (ECMWF) ed americano (CFS) il pattern circolatorio rimarrebbe improntato secondo un regime di blocking, quindi anticicloni più frequenti alle alte latitudini, mentre situazione meteo più instabile insistere sul bacino del Mediterraneo. Possibile ultima parte del mese di giugno contraddistinta ancora da tempo incerto, specie durante le ore diurne, con acquazzoni e temporali anche intensi. Non mancheranno le schiarite, specie lungo le coste ed in pianura. Temperature nel complesso vicine alle medie del periodo, mentre le precipitazioni potrebbero risultare al di sopra della norma. Rimanete aggiornati!

