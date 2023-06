Meteo Italia – temporali diffusi nei prossimi giorni ma nel corso della settimana rinforzo dell’anticiclone

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, ancora tanti temporali in Italia

Primo weekend di giugno che inizia con condizioni meteo instabili sulle regioni del Nord Italia. Tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto troviamo infatti temporali sparsi localmente anche intensi, qualche acquazzone non manca anche sul Piemonte. Nel corso del pomeriggio permane l’instabilità al Nord mentre si accentua al Centro-Sud con piogge e temporali sui settori interni. La situazione sinottica attuale vede infatti ancora il Mediterraneo in balia di correnti più fresche, maltempo atteso anche nei prossimi giorni.

Goccia fredda tra Domenica e Lunedì con maltempo soprattutto al Centro-Nord

Evoluzione meteo per i prossimi giorni che vedrà ancora protagonista un campo di alta pressione nei pressi delle Isole Britanniche, con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Una piccola goccia fredda in quota tra Domenica e Lunedì si disporrà sulle regioni del Centro-Nord dove porterà condizioni meteo molto instabili con temporali diffusi, localmente anche a carattere di nubifragio. Prima decade di giugno con condizioni meteo instabili ma quanto durerà ancora?

Piogge e temporali sparsi sulla prossima settimana, possibile rinforzo dell’alta pressione a seguire

Stando gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli ci aspetta una prima settimana di giugno all’insegna di condizioni meteo instabili. Acquazzoni e temporali pomeridiani saranno probabilmente protagonisti anche tra Martedì e Venerdì. Sotto il profilo delle temperature l’estate inizia senza particolari scossoni, valori in media per il momento almeno fino al termine della prima decade. Con l’arrivo del prossimo weekend il modello GFS ipotizza un’elevazione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale con condizioni meteo più stabili per l’Italia.

Meteo giugno: modelli stagionali indicano un mese più fresco e più piovoso per l’Italia

Mese di giugno 2023 che potrebbe trascorrere con anomalie positive non troppo marcate, almeno per quello che riguarda l’area mediterranea. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

