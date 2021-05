METEO – GIUGNO potrebbe iniziare con l’anticiclone, ma prima ancora MALTEMPO in ITALIA

Situazione sinottica che al momento vede una saccatura depressionaria sulla Penisola Iberica e un promontorio africano tra Sud Italia e Mediterraneo orientale. Condizioni meteo instabili al Nord Italia nelle prossime ore con piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-Est. Nella mattinata di domani però il peggioramento meteo colpirà più duramente sulle regioni settentrionali con temporali diffusi e anche locali nubifragi . Tra pomeriggio e sera fenomeni non esclusi anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche, in particolare la Toscana.

Penultimo weekend di maggio che vede sicuramente un clima più caldo rispetto alla scorsa settimana con temperature che sono aumentate soprattutto al Sud. L’estate si avvicina e infatti prossimo 1 giugno inizierò la stagione meteorologica. Nel corso dell’ultima settimana di maggio avremo però un nuovo peggioramento meteo in Italia ad opera di una saccatura in arrivo dalla Penisola Iberica . Sole e caldo invece per l’avvio di giugno, ma vediamo l’evoluzione.

Finale di maggio con instabilità protagonista, possibile anticiclone per giugno

Dopo il transito della perturbazione il Mediterraneo centrale e l’Italia si troveranno ancora in balia delle correnti occidentali che porteranno clima più fresco ma anche condizioni meteo localmente instabili, specie al Nord. Nella seconda parte della settimana i principali modelli mostrano però una rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale con più sole per l’Italia. Maggiori incertezza per l’ultimo weekend di maggio e per il ponte del 2 giugno con il modello europeo ECMWF che mette l’Italia nel mirino di una goccia fredda con conseguente maltempo e clima freddo per il periodo. Più clemente l’americano GFS che mostra il transito di correnti fresche sul finire di maggio le quali porterebbero un aumento dell’instabilità con acquazzoni e temporali da Nord a Sud. Giugno inizierebbe però con condizioni meteo tipicamente estive grazie ad un vasto anticiclone afro-azzorriano in estensione su gran parte dell’Europa centro-occidentale.