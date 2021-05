METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo in ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI, ecco quando e dove

Condizioni in prevalenza stabili oggi, eccezion fatta per l’estremo nord Italia

Le immagini satellitari hanno quest’oggi evidenziato condizioni meteo in prevalenza stabili sulla nostra Penisola, anche se non sempre esenti da disturbi nuvolosi: sulle regioni centrali infatti risulta piuttosto consistente la copertura nuvolosa da questo pomeriggio. Il forcing di un flusso atlantico pilotato da un minimo depressionario presente sul Mare del Nord e che misura 995hPa, sta portando peraltro condizioni di maltempo sull’estremo nord Italia e tali effetti si confermeranno e si stanno confermando nel corso della serata odierna.

Nuova giornata di maltempo per alcuni settori domani

Nella giornata di domani domenica 23 maggio il flusso suddetto flusso di correnti atlantiche continuerà a portare qualche disturbo di maltempo sulla nostra Penisola. Questa volta tuttavia non interesserà solamente (ancora) i settori nordorientali, soprattutto quelli alpini e prealpini, ma anche, in maniera decisamente più isolata, alcune zone dei settori centrali tirrenici (scopri quali). In ogni caso, condizioni meteo di generale stabilità troveranno sostanziale conferma sulle regioni meridionali.

Irruzione di maltempo per l’inizio della prossima settimana

L’afflusso di correnti instabili di natura atlantica nel nostro Paese attireranno come una calamita una perturbazione africana che già tra la tarda serata di domani e le prime ore della notte di lunedì 24 maggio, risalirà gradualmente di latitudine. Ciò porterà condizioni di maltempo anche diffuso, ma che non riguarderà la totalità della nostra Penisola: stando a quanto mostrano i principali centri di calcolo infatti, le condizioni meteo al sud continueranno a risultare sostanzialmente stabili grazie alla presenza dell’Anticiclone. Quali saranno allora le zone che avranno a che fare con il maltempo?

