METEO – Gli anticicloni IRROMPONO nel VORTICE POLARE, possibile ONDATA di FREDDO e NEVE in arrivo in ITALIA, ecco quando

Clima più invernale questo weekend in Italia

Nel corso di questo weekend si presenta un clima più tipicamente invernale in Italia, soprattutto nella giornata odierna, che risulta la più fredda tra ieri e oggi. Nella giornata odierna infatti il calo termico si è manifestato anche sulle regioni meridionali, dopo aver coinvolto quelle centro-settentrionali ieri. Inoltre al centro-nord quest’oggi sono calate anche le temperature minime. Questo grazie all’affluenza di aria più fredda di matrice polare marittima, che in queste ore presenta tra l’altro anche un blando contributo artico.

Con lo spostamento della perturbazione verso occidente, torna l’Anticiclone in Italia

A partire già dalle prossime ore dalla perturbazione che attualmente sta interessando la nostra Penisola si staccherà una goccia fredda che vagherà nei prossimi giorni all’interno delle acque del Mediterraneo, spostandosi progressivamente verso occidente centrandosi nei pressi delle Isole Baleari e della penisola iberica. Questo movimento verso occidente causa di risposta una rimonta anticiclonica sullo stivale, sospinta tra l’altro dal moto ciclonico della goccia fredda stessa, con nuova stabilità in arrivo in Italia.

Vortice polare accenna a ricompattarsi, ma il modello inglese ECMWF fornisce una speranza

Sulla base anche di ciò che abbiamo appena scritto nel precedente paragrafo, emerge che una nuova fase di stabilità anche piuttosto prolungata attende nuovamente l’Italia dopo l’abbandono dell’attuale ondata di maltempo. Questo a causa di un nuovo tentativo di ricompattamento del vortice polare che per la verità non è mai apparso molto disturbato. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, il modello inglese ECMWF lascia un barlume di speranza.