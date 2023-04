Meteo – Goccia fredda sull’Italia porta maltempo anche intenso nei prossimi giorni e con temperature in calo

Domenica instabile sull’Italia

Buongiorno e buona domenica a tutti da parte del Centro Meteo Italiano. A partire dalla giornata di ieri l’alta pressione risulta in cedimento sul Mediterraneo centrale e nella giornata odierna si fa strada una saccatura depressionaria, con diversi minimi al suolo in movimento specie tra Sardegna e Tirreno centro-meridionale. Condizioni meteo dunque instabili sull’Italia, con piogge e acquazzoni sparsi nella giornata odierna, in particolar modo al Nord-Ovest, Isole Maggiori e regioni tirreniche.

Festa dei Lavoratori all’insegna del maltempo

Nel corso della giornata di domani 1 Maggio, una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota si andrà ad isolare sul Mediterraneo centrale. Questo rinnoverà condizioni di tempo instabile sull’Italia, con piogge diffuse e temporali sparsi, localmente anche molto intensi. Più stabile invece sulla Sardegna, dove avremo anche delle ampie schiarite nella seconda parte della giornata. Temperature che subiranno una lieve diminuzione, portandosi in linea con le medie del periodo e anche leggermente sotto media sulle regioni settentrionali.

Maltempo verso le regioni meridionali nella prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, la circolazione depressionaria con aria più fredda in quota nel corso della prossima settimana si moverà verso le regioni meridionali, fino a portarsi sulla Grecia nella giornata di giovedì. Martedì e mercoledì quindi con maltempo diffuso al Sud Italia, con possibili fenomeni anche molto intensi e precipitazioni in risalita anche lungo il versante adriatico. Nel frattempo avremo un graduale miglioramento prima al Nord e poi anche sulle regioni centrali. Condizioni meteo che poi tenderanno a migliorare nella seconda parte di settimana, con un piccolo promontorio anticiclonico in rimonta verso est. Temperature in calo nel corso dei prossimi e che entro la giornata di mercoledì si porteranno anche di 2-4 gradi sotto le medie del periodo su tutto il Paese.

Tendenza meteo: alta pressione per il primo weekend di maggio ma inizio mese dinamico

Prima settimana di maggio che sarà segnata da condizioni meteo instabili o a tratti perturbate su gran parte dell’Italia. Con l’avvicinarsi però del primo weekend del mese diversi modelli mostrano una temporanea espansione dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale. Questa potrebbe dunque portare condizioni meteo più asciutto se pure non per molto. La tendenza meteo che emerge per questa prima metà di maggio mostra infatti una certa dinamicità con fasi instabili alternate a brevi periodi anticiclonici.

