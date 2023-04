Meteo Italia – Maltempo per il ponte del 1 maggio con piogge e temporali anche intensi

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria distesa sull’Atlantico occidentale, mentre sull’Europa sudoccidentale il campo barico è in progressiva flessione. Correnti umide tendono a scendere di latitudine e raggiungere il Mediterraneo centrale, dove una blanda circolazione ciclonica, pari a 1010 hPa, è in accentuazione sulla Sardegna. Meteo che volgerà verso un deciso peggioramento sull’Italia per il ponte del 1 maggio.

Meteo domenica 30 aprile: peggiora sull’Italia, in arrivo piogge e temporali

Meteo Italia domenica 30 aprile. Giornata di domenica che farà registrare un ulteriore calo del geopotenziale con formazione di un centro di bassa pressione a ridosso della Sardegna. Al nord avremo molte nubi per l’intero arco della giornata con piogge e temporali più frequenti sulle regioni di Nordovest e settori alpini. Fenomeni che tenderanno a divenire intensi dalla notte sul Piemonte. Cieli nuvolosi anche al centro-sud ed Isole con acquazzoni e temporali che dalle due Isole Maggiori tenderanno ad estendersi nella seconda parte di giornata anche ai settori tirrenici Peninsulari. Deboli piogge al mattino interesseranno Puglia e Molise. Temperature ancora miti, seppur in calo, con valori massimi diffusamente al di sopra dei +20°C con punte di +22/+24°C in Friuli e di +25°C sulla Sicilia orientale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo attese nelle prossime ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 30 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Medio Tevere.

Festa dei Lavoratori, 1 maggio, con maltempo sull’Italia

Vortice depressionario in arrivo sul Mediterraneo centrale per la festività del 1 maggio. Le condizioni meteo subiranno un ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi sull’Italia, specie centro-meridionale e di Nordovest. I fenomeni potranno assumere localmente carattere di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Accumuli pluviometrici abbondanti in arrivo finalmente per il Piemonte occidentale, dove in 48 ore potrebbero cadere localmente oltre 100 mm di pioggia. Venti in rinforzo con raffiche attese fino a 60-70 Km/h. Rimanete aggiornati!

