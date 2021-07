METEO – GRANDINE GIGANTE devasta il cuneese, DANNI gravissimi a Fossano [VIDEO]

Temporali sferzano il nord

Dopo un inizio di settimana molto perturbato sulle regioni settentrionali, con grandinate di grosse dimensioni che hanno portato danni talvolta anche ingenti, la settimana è proseguita in maniera più stabile. Tuttavia, nella giornata odierna, un nuovo peggioramento è divenuto pressoché evidente sulle aree più settentrionali dello stivale, con temporali, nubifragi e grandinate che, come vedremo nel presente editoriale, hanno portato i primi gravi danni.

Prossime ore fronte di maltempo in spostamento verso est

Se fino a questo momento il maltempo ha centrato il proprio raggio d’azione soprattutto sulle regioni nordoccidentali, nelle prossime ore il fronte instabile si sposterà verso oriente, interessando principalmente l’alta Lombardia, dove non sono esclusi violenti temporali, nubifragi e occasionali grandinate. Non a caso la Protezione Civile ha innalzato il colore d’allerta per alcune zone. Entro fine serata l’instabilità si estenderà comunque al Trentino Alto Adige e zone settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Grandine gigante colpisce il cuneese, danni gravi a Fossano

Come scritto anche in precedenza, il maltempo fin ora si è concentrato maggiormente sulle regioni nordoccidentali, con un violento sistema temporalesco che ha colpito il Piemonte, in particolare il cuneese spesso anche con grandinate. L’instabilità spiccata, causata da un affondo perturbato sull’Europa occidentale, non ha purtroppo risparmiato danni: è a Fossano e nel fossanese che si registra la situazione più critica, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FOSSANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

