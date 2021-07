METEO – SFURIATA di TEMPORALI e GRANDINE in arrivo nelle PROSSIME ORE, si alza l’ALLERTA; ecco dove

L’elevazione di un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana in pieno Oceano Atlantico che pone i propri massimi di pressione di 1030hPa nei pressi proprio delle Isole Azzorre , favorisce la discesa di aria più fresca sull’ Europa occidentale, con un conseguente peggioramento del tempo che interessa le aree più settentrionali della nostra Penisola. Qui troviamo infatti temporali e grandinate anche molto intenso e a carattere di nubifragi , con temperature in crollo al passaggio dei fenomeni.

Dopo una prima parte di settimana, quella corrente, in cui forti temporali e grandinate talvolta giganti hanno interessato le regioni settentrionali, portando danni ingenti , la seconda parte è risultata più stabile, almeno fino ad oggi. Nella giornata odierna infatti troviamo un altro peggioramento che riguarda ancora una volta il nord Italia, soprattutto nelle ore di questo pomeriggio, ma anche in serata, come vedremo nel presente editoriale. Il tutto mentre al centro-sud (e anche buona parte del nord) prosegue un clima pienamente estivo con caldo anche opprimente.

Sale l’allerta, codice rosso nel comasco e lecchese

Dopo che nella giornata di ieri il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo codice giallo per buona parte della Lombardia per oggi, il quadro meteorologico odierno ha indotto lo stesso Dipartimento ad innalzare l’allerta, elevandola addirittura a codice rosso (allerta massima) nelle zone del comasco e del lecchese. Riportiamo un estratto del bollettino aggiornato per oggi.

Per la giornata di oggi, Sabato 31 luglio 2021:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali.