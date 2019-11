METEO – Grave PEGGIORAMENTO in arrivo sulle regioni del TRIVENETO con NUBIFRAGI, previsti accumuli molto elevati, i dettagli

Condizioni di severo maltempo in arrivo sulle regioni nord-occidentali

E’ oramai imminente il nuovo peggioramento che condizionerà le regioni nordoccidentali italiane nel corso delle prossime ore attraverso forti piogge e temporali anche a carattere di nubifragio, ma anche intense nevicate al di sopra dei 100/200 metri nel cuneese, con la quota neve leggermente più alta altrove. In particolare, tra la serata e la prossima nottata, sono previsti soprattutto in Liguria accumuli molto elevati anche oltre i 100 millimetri.

Domani il maltempo si estenderà al centro e al nord

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 15 novembre il maltempo si estenderà su tutte le regioni settentrionali entro serata e su tutte quelle delle centrali tirreniche. Colpirà in maniera intensa soprattutto quest’ultime, ma anche, come vedremo le regioni nord-orientali del Triveneto, apportando condizioni climatiche prettamente autunnali in tutto il centro-nord Italia.

Previsioni meteo per domani per il Trentino

Per la giornata di domani venerdì 15 novembre, il Trentino vivrà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con fenomeni anche intensi a partire dal pomeriggio. La quota neve si attesterà inizialmente sui 900/1000 metri per poi abbassarsi localmente fino a quote collinari intorno ai 500/600 metri di altezza. Gli accumuli finali, come è evidente anche dalla cartina postata come copertina dell’articolo, sono comunque previsti abbastanza elevati.