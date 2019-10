METEO – I primi ROVESCI raggiungeranno l’ITALIA nella giornata di domani, ecco chi interesseranno

A partire dalla giornata di domani lunedì 14 ottobre si inizieranno a subire i primi effetti della saccatura di origine nordatlantica attualmente in affondo sulla Francia, ma che da questa notte inizierà a puntare verso l’ Italia . Da una situazione del genere scaturiscono i primi rovesci che investono alcuni settori tirrenici come Toscana (litoranea) e Liguria con rovesci generalmente di debole o moderata intensità.

Per quanto riguarda invece le regioni meridionali il tempo si presenta leggermente migliore, con bel tempo e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi ovunque. Temperature in leggera risalita rispetto ai valori registrati nella giornata di ieri, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi. Questo grazie agli effetti al suolo della persistente cupola anticiclonica di origine azzorriana sul meridione.

Nella giornata odierna il tempo su tutte le regioni centro-settentrionali sarà tendenzialmente asciutto, malgrado i cieli siano in prevalenza da parzialmente a molto nuvolosi, soprattutto nei settori tirrenici centro-settentrionali. La nuvolosità è da attribuire ad un flusso umido attualmente attivo sul Mediterraneo occidentale. Nulla da segnalare dal punto di vista termico, con le temperature che restano più o meno in linea con i valori registrati ieri.

Al sud ancora stabile

Sulle regioni meridionali e anche sui settori adriatici in generale il tempo si preannuncia buono e asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature ancora in graduale risalita (soprattutto al meridione, qualche annuvolamento in più sarà presente sui settori adriatici). Non demorde ancora la cupola anticiclonica che avvolge il sud Italia, proteggendolo dalle correnti più instabili provenienti dai quadranti settentrionali.