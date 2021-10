METEO – Il forte MALTEMPO non molla l’ITALIA, è di nuovo ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata e successiva decisa attenuazione dei fenomeni, sui settori ionici della Sicilia e della Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata, sui restanti settori di Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate nelle prime ore della giornata, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori della Calabria e della Sicilia centrale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; sparse dal pomeriggio-sera, anche a carattere di rovescio, su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, settori settentrionali e occidentali della Lombardia, settori occidentali dell’Emilia e versanti occidentali della Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sul Ponente ligure. Visibilità: nebbie diffuse, nelle ore a cavallo dell’alba, sulla pianura di bassa Lombardia e basso Veneto, su pianura e coste dell’Emilia-Romagna e sui settori costieri delle Marche, in dissolvimento durante la mattinata. Temperature: massime in sensibile rialzo sulla Sicilia. Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori orientali e meridionali della Sicilia e sulla Calabria meridionale, con residui rinforzi di burrasca forte nelle prime ore della giornata specie sulla Sicilia sud-orientale, in decisa attenuazione nel corso della giornata; inizialmente e localmente forti dai quadranti settentrionali sui restanti settori di Calabria e Sicilia, in decisa attenuazione nel corso della giornata; tendenti a forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria centro-occidentali. Mari: agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale, con forti mareggiate sulle relative coste di Sicilia e Calabria meridionale, e con moto ondoso in graduale attenuazione fino a molto mossi in serata; molto mossi i restanti settori dello Ionio e dello Stretto di Sicilia, con moto ondoso in graduale attenuazione dalla serata; tendenti a molto mossi dalla serata il Mar di Sardegna e il Mar Ligure settore di Ponente al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 30 ottobre 2021:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.