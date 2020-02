METEO – Il FREDDO ARTICO IRROMPE sull’ITALIA, forte MALTEMPO e NEVICATE a BASSA QUOTA in arrivo, ecco quando

Il freddo artico irrompe sull’Italia apportando maltempo e nevicate a bassa quota

Già in queste ore un’ondata di freddo di origine artico marittima sta impattando sull’Italia, con un fronte freddo che sta facendo ingresso in questi minuti anche sulle regioni centrali italiane manifestandosi attraverso un abbassamento sensibile delle temperature e conseguentemente anche della quota neve. Nel corso della serata la quota neve si abbasserà fin sui 500/600 metri in alcune zone dell’Abruzzo, intorno ai 900/1000 metri invece nelle zone interne della Campania, comunque in abbassamento durante la nottata.

Domani giornata di maltempo con neve a bassa quota

Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 5 febbraio l’Italia sarà nel pieno di quest’ondata di freddo, con quota neve relativamente bassa e attorno ai 500/600 metri sul versante adriatico centrale, leggermente più bassa su quello meridionale (circa 400/500 metri, soprattutto nel corso della nottata). Il maltempo arriverà a sferzare su tutto il sud Italia, con cumulati più o meno deboli o moderati. Temporali possibili anche lungo il versante tirrenico settentrionale della Sicilia, con tanto di neve sui Nebrodi dai 600/700 metri.

Quota neve ancora in abbassamento per la serata di domani

Soffermandoci sempre nella giornata di domani mercoledì 5 febbraio la quota neve continuerà ad abbassarsi durante la serata raggiungendo il culmine di quest’ondata di freddo. Mentre nel corso della giornata come scritto in precedenza la quota neve si attesterà intorno ai 500/600 metri, durante la serata essa si abbasserà ulteriormente intorno ai 200/300 metri, fin sui 400 metri invece sulla Calabria.