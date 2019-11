METEO – Il MALTEMPO flagella il BIELLESE con frane, allagamenti ed alberi caduti, tutti i dettagli

Oltre che in Liguria nelle province di Genova, Savona ed Imperia, l’allerta meteo rossa è stata diramata ieri dal Dipartimento di Protezione Civile anche nel biellese in Piemonte, dove ingenti sono stati i disagi e i danni riscontrati a causa dell’ondata di maltempo che sta tutt’ora ancora interessando molte aree nordoccidentali. Nelle prossime ore e precisamente nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo dovrebbero tendere al graduale miglioramento.

Già dalla giornata di ieri sabato 23 novembre, una forte ondata di maltempo ha interessato e continua a interessare le regioni nordoccidentali italiane, attraverso forti e persistenti piogge e temporali, a causa di una perturbazione in transito molto lentamente dal Golfo del Leone verso i settori tirrenici centro-meridionali. La lenta transizione del minimo ha fatto si che le regioni nordoccidentali possano avere a che fare qualche ora in più col maltempo quest’oggi.

La Provincia di Biella invita la popolazione a rimanere a casa

Data la situazione di reale e forte criticità a Biella e in tutto il biellese, la provincia ha consigliato ai cittadini di rimanere nelle loro case e di uscire solo in caso di reale e urgente necessità. Questo, non tanto poiché è previsto ancora del severo maltempo, ma per permettere alla macchina dei soccorsi di ripristinare la normalità nel più veloce modo possibile e di muoversi più liberamente.