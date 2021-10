METEO – Il MALTEMPO ha flagellato la Lombardia: una FRANA ferisce una donna in Val Brembana, i dettagli

Segnali di debolezza dell’Anticiclone

Dopo aver portato generale stabilità per alcuni giorni sulla nostra Penisola, l’Anticiclone di matrice azzorriana si trova nuovamente in difficoltà a causa delle repentine oscillazioni del flusso atlantico che si prepara a sferrare l’ennesimo attacco di questa stagione autunnale in direzione proprio dello stivale. La progressione delle correnti perturbate ha evidenziato la debolezza dell’Alta pressione, con i primi effetti già ieri attraverso i blandi rovesci sulla Liguria e ancor di più oggi con fenomeni anche intensi che hanno interessato le aree tra la stessa Liguria e l’alta Toscana. Rovesci che nella prima parte di giornata hanno comunque interessato anche l’alta Lombardia dove ha causato qualche problema, come vedremo nel presente editoriale, ma anche il Trentino Alto Adige e il Veneto occidentale.

Fenomeni in attenuazione e tempo in miglioramento

Sebbene un miglioramento si stia facendo strada in queste ore, le condizioni meteo si manterranno comunque tendenzialmente perturbate in alcune aree del Paese (scopri quali) a causa dell’afflusso di correnti di matrice atlantica in arrivo dai quadranti nordorientali. Ancora passi indietro dunque dell’Alta pressione che, nei prossimi giorni, apparirà in visibile ritirata. Le temperature al momento non subiscono variazioni significative, con calo termico più marcato nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Frana in Val Brembana colpisce un auto

Come accennato al termine del paragrafo d’apertura, le piogge e i rovesci che tra la notte e la mattina hanno interessato soprattutto le aree settentrionali della Lombardia, non hanno mancato di portare qualche disagio. Ciò nonostante gli accumuli si siano comunque mantenuti bassi, intorno ai 10 millimetri o localmente poco oltre. Una frana si sarebbe infatti abbattuta in Val Brembana, dove avrebbe coinvolto un automobile, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BERGAMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

