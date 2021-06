METEO – Il MALTEMPO imperversa ancora sull’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, le ZONE COLPITE

In riferimento soprattutto alla prima parte di domani lunedì 21 giugno le condizioni meteo potrebbero risultare ancora perturbate in maniera localizzata o al più sparsa sulle aree più settentrionali della nostra Penisola. Anche nel pomeriggio saranno possibili rovesci localizzati nelle medesime aree, spesso accompagnati da attività temporalesca. Sul resto d’ Italia il tempo si manterrà invece stabile e asciutto grazie alla presenza dell’Alta pressione. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 21 giugno 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.