Meteo – Il maltempo mette di nuovo l’Italia nel mirino con piogge e possibili temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile

Tempo che si mantiene stabile in serata, nonostante l’aumento della nuvolosità al nord e parte del centro

Nonostante un lieve arretramento dell’Alta pressione che si è tradotto fin qui nell’aumento della nuvolosità al settentrione e parte del centro, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continuano a risultare e risulteranno in serata stabili e asciutte, con temperature peraltro anche in lieve aumento rispetto alle serate precedenti (scopri perché). Le immagini satellitari tuttavia preludono chiaramente all’arrivo di un peggioramento, a causa dell’avanzamento di un flusso di correnti atlantiche pilotate da una vasta area depressionaria presente nell’omonimo Oceano.

Peggiora domani al nord

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà il settentrione a partire già dalle primissime ore della mattinata di domani venerdì 21 ottobre, con l’ingresso di rovesci e possibili temporali anche localmente intensi e insistenti. Le aree colpite dal maltempo saranno soprattutto la Valle d’Aosta, l’alto Piemonte, l’alta Lombardia e la Liguria, specie centro-occidentale. Altrove nuvolosità sì in aumento, ma con relativa stabilità e temperature in calo, ma comunque oltre la norma del periodo, specie al centro-sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, settori alpini del Triveneto, Liguria, Appennino emiliano e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Valle d’Aosta e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile calo nei valori massimi al Nord-Ovest e sulla Toscana. Venti: dalla sera tendenti a forti meridionali sulla Liguria e sui settori costieri della Toscana. Mari: dalla sera tendente a molto mosso il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 21 ottobre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.