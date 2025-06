Meteo – Il maltempo non molla una parte d’Italia. L’Estate inciampa, ma resiste con temperature nella norma: i dettagli

Piogge e temporali in azione in Italia

Parte della nostra Penisola risultano quest’oggi ancora coinvolta da un’ondata di piogge e temporali, localmente anche intensi e che hanno provocato talvolta disagi e allagamenti a causa dell’afflusso persistente di correnti più fresche e instabili di natura atlantica innescate dal transito di un goccia fredda. Le aree più esposte sono state quelle interne, mentre sulla fascia costiera e immediato entroterra la stabilità e il bel tempo hanno resistito maggiormente.

Prossime ore ancora con qualche rovescio o temporale

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno in miglioramento, anche se in un contesto che rimarrà ancora perturbato in particolare sulla Sicilia, dove potrà azionarsi ancora qualche rovescio accompagnato anche da attività elettrica. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, non allontanandosi pertanto dalla media di riferimento.

Il maltempo non molla l’Italia

Il maltempo non mollerà l’Italia nemmeno nella giornata di domani venerdì 20 giugno, quando le condizioni meteo si confermeranno generalmente stabili e asciutte lungo la fascia costiera e immediato entroterra, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Diverso il discorso sarà, ancora una volta, per le aree più interne dello stivale, specie siciliane come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fenomeni anche intensi e con possibili nubifragi, specie in Sicilia

I fenomeni, che esploderanno nuovamente nel corso del pomeriggio nella giornata di domani venerdì 20 giugno, riguarderanno ancora una volta i settori più interni, risultando localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specialmente in Sicilia. Un nuovo miglioramento avanzerà in serata, quando le condizioni meteo potranno tornare generalmente stabili e asciutte. Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

