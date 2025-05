Meteo – Il maltempo si accampa in Italia anche nel Weekend, con temporali in arrivo: ecco i dettagli

Instabilità ancora protagonista sullo stivale

Il maltempo rimane protagonista dello scenario meteorologico dello stivale anche nella giornata odierna, con la formazione di piogge e temporali localmente anche intensi soprattutto nel corso di questo pomeriggio, ma con instabilità che ha colpito anche il settentrione in mattinata. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con maggiore stabilità

Le prossime ore vedranno un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, grazie ad un lieve aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che porterà le piogge e i temporali ad esaurirsi su gran parte dello stivale. Tuttavia, qualche rovescio o temporale residuale potrà ancora azionarsi sui settori più nordoccidentali dello stivale, con temperature che confermeranno di base una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle 24 ore precedenti.

Depressione nordafricana in arrivo in Italia, con possibilità di nubifragi

Una depressione nordafricana si prepara ad interessare la nostra Penisola nel corso dei prossimi giorni, con gli effetti che si manifesteranno in maniera evidente a partire dalla giornata di giovedì 15 maggio, con piogge e temporali in ingresso soprattutto al sud Italia, in maniera localmente anche intensa. Non sono esclusi a quel punto possibili nubifragi, in particolare sulle aree joniche della Sicilia e della Calabria, con temperature che, successivamente, subiranno anche una generale diminuzione rispetto ai valori registrati in questi giorni.

Weekend con maggiore stabilità, ma occhio ai temporali

La depressione si allontanerà dall’Italia proprio durante il Weekend, con maltempo residuale nella prima parte di sabato 17 maggio tra la Sicilia e la Calabria. Si assisterà successivamente a maggiore stabilità e relativo bel tempo sul nostro Paese, anche se non mancheranno ancora una volta i temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e con clima nettamente più fresco rispetto a quanto percepito negli ultimi giorni a causa dell’afflusso di correnti più fresche provenienti dai quadranti nordorientali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.