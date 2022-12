Meteo – Il maltempo si prende una pausa, è in arrivo un periodo anticiclonico

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria compresa tra le latitudini artiche ed il 45°N, mantenendo masse d’aria fredde sul continente europeo centro-settentrionale. Una seconda area depressionaria, pari a 975 hPa, è in approfondimento in oceano Atlantico, mentre sul bacino del Mediterraneo seguitano a scorrere masse d’aria miti e relativamente instabili. Sull’Italia campo barico in progressivo aumento con valori barici compresi tra i 1014 hPa del nord ai 1018 hPa dell’estremo sud, ma con residui disturbi nel weekend.

Oggi residui acquazzoni sull’Italia, ma in miglioramento

Stop al maltempo sull’Italia. Oggi residui disturbi, ma in miglioramento. Campo barico in progressivo aumento sul bacino del Mediterraneo favorirà condizioni meteo meno perturbate sull’Italia. Giornata odierna attesa con spiccata variabilità su gran parte del Paese con residui acquazzoni attesi al mattino su coste romagnole, Friuli, Sardegna occidentale e zone interne tra Umbria e Toscana. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti a schiarite sulle regioni centro-meridionali con residui acquazzoni tra Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo stabile dalla sera su gran parte d’Italia, salvo residue piogge tra Abruzzo meridionale, Molise e Puglia garganica. Tornano nubi basse e dense foschie in Pianura Padana. Domenica stabile su tutta l’Italia con ampie schiarite sui settori tirrenici; nubi basse e foschie sulla Pianura Padana e versante Adriatico.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna, sabato 17 dicembre 2022

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po

Toscana: Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

CONTINUA A LEGGERE





In arrivo un periodo anticiclonico

Prolungata fase di maltempo verso il capolinea. Sul bacino del Mediterraneo è in arrivo un periodo più stabile, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico. Vortice Polare in momentaneo ricompattamento, con passaggio della NAO alla fase neutra/positiva, favorirà una ripresa del flusso zonale in Europa. Campo barico in ripresa già nel corso del weekend, ma in ulteriore rinforzo nella prima parte della prossima settimana, quando un promontorio anticiclonico determinerà tempo stabile da nord a sud, ma con temperature decisamente miti per il periodo. Tornano nubi basse e nebbie in Pianura Padana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.