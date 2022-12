Meteo – Forte maltempo e nubifragi nelle scorse ore hanno provocato allagamenti e smottamenti in Val di Bisenzio

Piogge anche localmente intense al centro-nord nella giornata odierna

Le immagini satellitari supportate dall’utilizzo di un radar meteorologico hanno proiettato nella giornata odierna condizioni meteo mediamente instabili sulle regioni centro-settentrionali e in particolare al nordest e settori tirrenici, anche se qualche rovescio è sconfinato di tanto in tanto anche nelle aree più interne di quelli adriatici. Forte maltempo si è abbattuto soprattutto nella notte nelle zone interne della Toscana, creando qualche criticità nel pratese, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo anche nelle prossime ore

Malgrado un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordorientali nelle prossime ore (e già in atto) dovuto ad una lieve risalita dei valori barici sul Mediterraneo centrale (causato da una nuova spinta dell’Anticiclone), le condizioni meteo si manterranno ancora perturbate in alcune aree dello stivale (scopri quali). Nella notte è previsto maltempo residuo prima del ritorno della generale stabilità grazie alla rimonta dell’Anticiclone nel Weekend.

Nella notte forte maltempo nelle zone interne della Toscana

Le ore più critiche dal punto di vista del maltempo si sono registrate sicuramente nella notte e hanno interessato principalmente le zone interne della Toscana interposte tra il pratese e il pistoiese (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PRATO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Qualche allagamento e smottamento si sarebbe infatti segnalato nella Val di Bisenzio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagamenti e smottamenti a Vernio, apprensione a Vaiano

Stando a quanto si apprende dal sito “lanazione.it” nella notte il forte maltempo incessante che ha interessato la Val di Bisenzio avrebbe provocato allagamenti e smottamenti a Vernio, i quali si sarebbero segnalati sulla Cavarzano-Mercatale e Luciana-Cavarzano senza fortunatamente coinvolgere nessuno. Apprensione a Vaiano dove i nubifragi avevano provocato accumuli anche superiori ai 100 millimetri e dove il fiume Bisenzio aveva raggiunto il secondo livello di guardia, ma l’allarme sarebbe rientrato poco dopo la mezzanotte. Nel complesso, nonostante l’ondata di duro maltempo, non si sono registrati fortunatamente vittime e/o feriti legati all’accaduto.

