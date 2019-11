METEO – Il MALTEMPO si sposta al centro-sud, clima FRESCO e AUTUNNALE in ITALIA, ecco l’evoluzione delle prossime ore

Migliora sulle regioni settentrionali La giornata odierna è caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, condito da ampie schiarite e addirittura rasserenamenti. Questo dopo che il maltempo ha flagellato soprattutto le regioni nord-orientali del Triveneto nella giornata di ieri, con il Friuli Venezia Giulia costretto a chiedere lo stato di emergenza. Nonostante il ritorno del sole, che condizionerà tutta la giornata odierna, il clima al nord rimane nettamente fresco e dal sapore prettamente autunnale. Il maltempo si sposta al centro-sud L’ondata di maltempo si è spostata quest’oggi al centro-sud grazie ad un ulteriore affondo verso meridione della saccatura che già dalla giornata di ieri interessa il nostro Paese. In particolare in questi minuti cieli nuvolosi e molto nuvolosi si presentano su tutte le regioni centro-meridionali, con instabilità sparsa e rovesci che interessano in questi minuti il Molise, la Sardegna e anche il Lazio, dove risultano di debole o moderata intensità. Nelle prossime ore instabilità più diffusa Nelle prossime ore con tutta probabilità il nostro Paese verrà interessato da un’ondata di maltempo più diffusa e omogenea, con instabilità che a quel punto interesserà anche le aree tirreniche del meridione e le aree più occidentali della Sicilia, dove a tratti le piogge possono risultare intense. In particolare in queste zone il maltempo potrebbe spiccare attraverso non solo la pioggia, ma anche i forti venti come vedremo nel prossimo paragrafo.

Raffiche di vento localmente fino a 90km/h sulla Sicilia occidentale Come appena annunciato nel finale del precedente paragrafo, sulla Sicilia occidentale non sono previste solo piogge a tratti anche intense per la giornata odierna, ma anche venti sostenuti con raffiche localmente burrascose e fino a 90km/h possibili nell’entroterra palermitano e in quello trapanese. Forti venti saranno possibili anche sulla Sardegna occidentale localmente fino a una 70ina di km/h se non leggermente oltre.

Maltempo anche in Puglia nelle prossime ore Il maltempo si estenderà fin sulla Puglia nel corso delle prossime ore e in special modo nella seconda parte della giornata, regione fin ora quasi sempre saltata dalle precipitazioni. Questo a causa della dinamica delle perturbazione che hanno affondato quasi sempre ad occidente in questo inizio di novembre. Qualche rovescio è dunque probabile anche sui settori meridionali adriatici, a partire dal Molise questa mattina per finire alla Puglia nel corso del pomeriggio.