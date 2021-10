METEO – Il MALTEMPO tiene in OSTAGGIO l’ITALIA, la Protezione Civile emana un’ALLERTA: ecco dove

Piogge insistono sull’Italia in serata

Un peggioramento si affaccia sull’Italia progredendo dai quadranti nordoccidentali e interessa fin dalle prime ore della notte odierna gli omonimi settori italiani. In serata le piogge si concentreranno pressappoco sulla Liguria, mentre sulla Sicilia jonica continuerà a piovere in maniera localmente anche intensa dopo che l’uragano mediterraneo “Apollo” ieri ha portato violento maltempo con diversi danni e disagi soprattutto nel siracusano.

Maltempo continuerà a colpire l’Italia anche domani

Il passaggio perturbato palesatosi già nella giornata odierna, continuerà a portare i suoi effetti anche domani domenica 31 ottobre a causa dell'ingresso di correnti più umide nel Mediterraneo. In particolare le piogge (con scarsa attività elettrica) si azioneranno sulle regioni tirreniche, con occasionali sconfinamenti verso il versante adriatico, soprattutto meridionale. Temporali possibili soprattutto in Sicilia e sul reggino, dove le precipitazioni potrebbero risultare anche intense in serata.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: residue, anche a carattere di rovescio o temporale, nella prima parte della giornata su Sicilia centro-orientale e Calabria meridionale; tendenti a sparse nel corso del pomeriggio su tutta la Sicilia e ancora sulla Calabria meridionale, fino a diffuse in serata, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie a fine giornata sulla Sicilia occidentale; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Ponente e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale e settentrionale, resto di Liguria e Calabria, Basilicata, Puglia centro-settentrionale, Campania e settori costieri del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Nord-Ovest e versanti tirrenici meridionali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale rialzo al Centro-Nord, localmente anche sensibile su Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; localmente forti meridionali sulla Sardegna, e dal pomeriggio-sera sulla Sicilia; localmente forti sud-orientali su coste ed arcipelago della Toscana. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest; inizialmente molto mossi lo Ionio meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale, con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

