Meteo – Il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Pausa dal maltempo in atto

Attualmente le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano la generale assenza di fenomeni sul territorio nazionale, con un pausa di maltempo pertanto in atto che, come vedremo nel prossimo paragrafo, è destinata tuttavia a durare una manciata di ore. Tale miglioramento è stato portato da un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale dovuto all’allontanamento di una goccia fredda che si è diretta rapidamente verso i settori più occidentali del mare nostrum.

Torna il maltempo dal pomeriggio di domani

La giornata di domani sabato 12 novembre aprirà ad un Weekend di maltempo, con il ritorno di piogge e possibili temporali che dal pomeriggio interesseranno dapprima il versante jonico della Sicilia, per poi estendersi entro sera ad alcune aree della Calabria, Basilicata e Puglia joniche. L’instabilità si presenterà pertanto in forma sparsa e sarà dovuta essenzialmente all’avanzamento di una nuova goccia fredda proveniente dal settore balcanico.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a partire dal pomeriggio-sera e localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni meridionali e su Abruzzo meridionale, Molise e settore costiero del Lazio meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale, Sicilia sud-orientale e settori ionici di Calabria settentrionale e Basilicata meridionale. Visibilità: nelle ore notturne e del primo mattino, nebbie diffuse sulla Pianura Padana e sulle coste dell’alto versante adriatico, in graduale dissolvimento durante la mattinata. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti nord-orientali, tendenti a ruotare da est-sud-est, sulla Puglia; forti settentrionali sui settori ionici di Basilicata e Calabria; localmente forti dai quadranti settentrionali sulle coste del medio versante adriatico e sulla Campania. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 12 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.