Meteo – Weekend caratterizzato dal ritorno del maltempo in Italia, con piogge, temporali e neve con calo termico: i dettagli

Ondata di maltempo alle spalle, ora pausa

L’ondata di maltempo che ha interessato fino alla mattinata di ieri alcune aree della nostra Penisola e che ha comunque causato qualche disagio è definitivamente tramontata con una goccia fredda che è andata staccandosi dalla saccatura principale e, traslando rapidamente verso ovest, ha favorito un aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale. Ciò è alla base del miglioramento delle condizioni meteo che, per la verità, è in atto sulla nostra Penisola già dal pomeriggio di ieri.

Pausa dal maltempo sarà breve in Italia

Un aumento del campo barico pertanto sta assicurando nella giornata di oggi condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, con cieli che spesso appaiono sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con maggiori addensamenti che insistono solamente sulle aree più meridionali del Paese. Questo a causa dell’avvicinamento di una goccia fredda dal settore balcanico che tuttavia non porterà effetti tangibili prima del pomeriggio di domani sabato 12 novembre, con la pausa dal maltempo che risulterà pertanto breve, come vedremo nel presente editoriale.

Weekend caratterizzato dal ritorno del maltempo

L’avvicinamento della suddetta goccia fredda pertanto porterà dalla giornata di domani sabato 12 novembre e più precisamente a partire dal pomeriggio, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, interesserà dapprima la Sicilia jonica per poi estendersi a tutto il versante jonico con fenomeni sparsi entro sera. Per domenica 13 lo spostamento della goccia fredda verso nordovest porterà piogge e temporali ad eseguire il medesimo andamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in arrivo su Sardegna tirrenica, versante orientale e Alpi centro-orientali nella tarda sera di domenica

Per la giornata di domenica 13 novembre pertanto il nucleo di maltempo si sposterà, con piogge e temporali sparsi che colpiranno la Sardegna tirrenica, il medio versante adriatico e, entro la tarda serata, anche le Alpi centro-orientali, con quota neve che partirà dai 1.500/1.800 metri, ma in rapido abbassamento nella notte successiva, quando qualche blando e isolato rovescio potrebbe fare ingresso anche nel Lazio. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature comunque in calo, che risulterà ovviamente più marcato nelle aree coinvolte dall’instabilità e quanto più intensi saranno i rovesci.

