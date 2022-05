METEO – Il MALTEMPO torna a colpire l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Tempo verso un graduale miglioramento nella serata corrente

Già nella prima parte della serata odierna si evidenzia un lento miglioramento delle condizioni meteo che interessa i settori alpini che sono stati soggetti alla formazione di piogge e temporali termoconvettivi durante il pomeriggio. Tale miglioramento sarà confermato in serata con il graduale esaurimento dei fenomeni, tuttavia risulterà temporaneo in quanto l’Alta pressione di origine africana, che ha caratterizzato interamente il clima italiano della settimana corrente, è destinato ad arretrare ulteriormente sotto la progressione del flusso perturbato di natura atlantica.

Domani maltempo più diffuso sul nord Italia

Nella giornata di domani lunedì 23 maggio si evidenzierà un ulteriore arretramento sul piano sinottico dell’Alta pressione di matrice subtropicale, con le correnti più instabili pronte ad approfittare di questa situazione progredendo verso lo stivale. Ciò determinerà un peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà le aree più settentrionali dell’Italia e in particolare il nordest, con piogge, temporali e possibili grandinate a cui si assocerà un calo delle temperature. Diverso il quadro meteorologico al centro-sud dove si continuerà ad assistere a bel tempo e clima estivo o simil-estivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini e sul Triveneto, con posibili sconfinamenti sulle aree pianeggianti prospiciente delle regioni occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati su settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, da deboli a puntualmente moderati altrove. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessuna variazioni di rilievo; temperature massime localmente elevate sulla Sardegna. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 23 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

