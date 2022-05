METEO – Formazione di PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, ma tempo in miglioramento nelle PROSSIME ORE

Maltempo pomeridiano sull’Italia

E’ il leit-motiv degli ultimi giorni, condizioni meteo stabili fino al mattino e nel pomeriggio la formazione di piogge e temporali: è quanto sta avvenendo anche nella giornata odierna, con le celle temporalesche che risultano maggiormente distribuite lungo l’arco alpino rispetto a quanto avvenuto ultimamente, a causa di un lieve cedimento dell’Alta pressione, che si traduce anche in un primo lieve calo termico al settentrione. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Temperature in lieve aumento al centro-sud

Differentemente da quanto accade invece al nord, l”appiattimento’ dell’Alta pressione di matrice africana verso sud continuerà a mantenere condizioni meteo visibilmente stabili con condizioni climatiche più afose al centro-sud e temperature stazionarie o in lieve aumento. La domenica trascorrerà quindi in condizioni di bel tempo accompagnate da un clima tardo primaverile o, in molti casi, estivo, con temperature che raggiungono i +34/+35°C sulle pianure interne della Sardegna sudoccidentale.

Prossime ore tempo in miglioramento

Malgrado l’arretramento dell’Alta pressione, l’evoluzione del maltempo seguirà precisamente quella già riscontrata nel corso dei passati giorni: nel corso delle prossime ore e dunque in serata, stando anche a quanto prospettato dai principali centri di calcolo, le condizioni meteo andranno gradualmente migliorando, in favore di un graduale esaurimento dei fenomeni fino ad arrivare alla loro completa cessazione entro la seconda parte di serata.

CONTINUA A LEGGERE.

Tempo tornerà stabile, ma miglioramento sarà temporaneo

Da quanto scritto in precedenza, emerge che in serata è atteso sull’Italia un quadro meteorologico incline alla generica stabilità, con temperature in lieve diminuzione al nord, ma comunque ancora mediamente oltre la media del periodo in tutto il Paese. Tale miglioramento sarà poi solamente temporaneo, in quanto nella giornata di domani lunedì 23 maggio l’Alta pressione subirà un nuovo lieve arretramento, in grado di portare un peggioramento più diffuso sulle aree più settentrionali dello stivale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.