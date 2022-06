METEO – Il MINISTERO della SALUTE proroga il BOLLINO ROSSO per queste città ITALIANE

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che mostra un vasto corpo nuvoloso estendersi dal nord-Africa che sta apportando qualche precipitazione di debole intensità. Giunti ormai all’ultima decade del mese di giugno, con ancora tanta stabilità in Italia, sarà ancora padrone l’anticiclone sub-tropicale. La giornata odierna vedrà il passaggio di nubi medio-alte e qualche precipitazione temporalesca sulle regioni del centro-nord. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per giovedì 23 giugno

Queste le previsioni meteo per oggi 22 giugno: AL NORD: Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio velature in transito, con isolate precipitazioni sui rilievi Alpini. In serata ancora piogge sui medesimi settori, in sconfinamento sulle zone di pianura di Piemonte e Friuli. Migliora in nottata. AL CENTRO: Nuvolosità medio-alta in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio cieli coperti specie sulle regioni Tirreniche, con deboli precipitazioni tra Toscana, Umbria e Abruzzo. In serata attesi cieli irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni associate. AL SUD: Tempo stabile al mattino, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente coperti sui medesimi settori; ampi spazi di sereno su Calabria e Sicilia. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con assenza di nuvolosità prevalente sulle Isole Maggiori. Come anticipato la settimana corrente sarà caratterizzata da una lieve flessione dei geopotenziali al nord Italia, che comporterà la formazione di fenomeni temporaleschi intensi ed un aumento generalizzato della nuvolosità nella seconda parte, tutto questo con molto caldo. Vediamo le ipotesi per i prossimi giorni

Verso una conclusione di giugno con temperature di oltre +40°C

Picco di caldo al sud tra oggi e domani e successivamente nella seconda parte del weekend anche sulle regioni centrali: risalita di aria calda incentivata grazie alla presenza di una saccatura depressionaria presente sulla Penisola Iberica. Condizioni meteo che anche nei prossimi giorni risulteranno per lo più stabili in Italia con temperature sopra media anche di 6-8 gradi al Centro-Sud e picco tra Mercoledì e Venerdì, non escluse punte anche superiori ai +40 gradi specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Di seguito vediamo le città a rischio per il caldo.

Caldo alle stelle, ecco le città italiane a rischio

Questo l’ultimo comunicato del Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nei prossimi giorni: bollino rosso per la giornata odierna su Bologna e Firenze (domani anche per la città di Campobasso); bollino arancione su Campobasso, Catania, Palermo, Pescara. Bollino giallo per Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

