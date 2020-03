METEO – Il TEMIBILE ALLUVIONE di FIRENZE del 1966 che provocò decine di morti, esploriamo il passato

Il temibile alluvione di Firenze

L’evento viene ricordato dagli appassionati di meteorologia e non solo come l'”alluvione di Firenze“, ma va precisato che eventi estremi interessarono in quella circostanza una più ampia area del nostro stivale, compresi diversi settori delle regioni settentrionali. Dopo aver parlato dell’ondata di gelo del marzo 1971 ora ci tuffiamo nuovamente nel passato andando a vedere cosa accadde tra il 3 e il 4 novembre del 1966, in uno degli eventi più menzionati della storia della meteorologia nel corso dell’autunno 2019.

Situazione barica 4 novembre 1966

La ricostruzione della configurazione barica di quel 4 novembre 1966 vedrebbe l’Anticiclone azzorriano ergersi in Oceano Atlantico con asse nordorientale in direzione del Regno Unito, mentre una vastissima saccatura di origine nordatlantica interessava gran parte del continente europeo. Questa, ha alimentato una perturbazione africana che contestualmente è risalita sulle acque del Mediterraneo acquistando potenza grazie alla mitezza del suddetto mare, apportando spiccato maltempo sull’Italia, in special modo sul versante tirrenico e sulle regioni nordorientali del Paese.

Straripato l’Arno, ma anche il Piave in Veneto e il Tagliamento in Friuli

Non a caso le aree più colpite risultano essere proprio quelle tirreniche e delle regioni nordorientali. L’Italia risultava flagellata dal maltempo e la maggior parte delle suddette aree presentava corsi d’acqua sull’orlo dell’esondazione. E alcuni esondarono provocando danni ingenti, come l’Arno a Firenze, ma anche il Piave in Veneto e il Tagliamento in Friuli, stando a quanto riporta “Wikipedia“. Chiaramente se a straripare furono alcuni grandi fiumi, anche quelli minori esondarono provocando ingenti disagi e danni anche sul resto della Toscana.