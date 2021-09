METEO – Il WEEKEND SPACCA a metà l’ITALIA: TEMPORALI da una parte, CALDO AFRICANO dall’altra, i dettagli

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia

Anche nella giornata odierna, così come nelle ultime, abbiamo assistito a condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, accompagnate peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Qualche disturbo nuvoloso in più solo sulle regioni nordorientali e al meridione: sulle zone interne della Sicilia hanno dato origine a rovesci o temporali estremamente localizzati, che incorrono in un miglioramento in serata.

Prossimi giorni all’insegna della stabilità

L’affondo di un cavo perturbato sull’Europa occidentale causerà giocoforza una rimonta anticiclonica di stampo africano sulla nostra Penisola, che nei prossimi giorni porterà condizioni meteo di generale stabilità: solo nella giornata di domani giovedì 23 settembre sarà possibile ancora qualche eccezione localizzata (scopri dove). Tale situazione sarà accompagnata da un clima che risulterà gradevole, ma ancora per poco tempo.

Nel weekend torna l’estate al centro-sud

Lo spostamento del suddetto cavo perturbato verso nordest e dunque in direzione dei Paesi europei centrali causerà un richiamo più intenso delle correnti calde di stampo subtropicale, con il conseguente ritorno del clima estivo sulle regioni centro-meridionali, peraltro non sempre accompagnato da cieli limpidissimi, specie sui settori centrali. Locali picchi di temperatura fino a +35°C non sono esclusi, soprattutto in Sardegna stando ai principali centri di calcolo. Di contro, un peggioramento potrebbe interessare il nord nella giornata di domenica 26 settembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

