Meteo – Imminente fase di maltempo con neve a bassa quota. Allerta della Protezione Civile

Situazione ancora stabile in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nel corso della giornata odierna il tempo sulla nostra Penisola si presenta nel complesso stabile e asciutto, grazie alla presenza di un campo di alta pressione di matrice azzorriana. Tuttavia questa fase è destinata a essere temporanea, poiché l’anticiclone tenderà progressivamente a cedere sotto la spinta di una saccatura depressionaria di origine polare marittima. I primi segnali di instabilità si manifestano già con qualche pioggia sulla Liguria centro-orientale, mentre le temperature si mantengono su valori in linea con le medie del periodo.

Peggioramento in arrivo nelle prossime ore al Nord

Nel corso delle prossime ore è atteso un rapido deterioramento delle condizioni meteo sull’Italia, dovuto al progressivo arretramento dell’alta pressione e all’ingresso di correnti più fredde e instabili di origine polare marittima. Ne conseguirà l’attivazione di piogge e temporali sulle regioni settentrionali, localmente anche intensi, in particolare sui settori nord-orientali. Le temperature inizieranno a diminuire proprio nelle zone interessate dai fenomeni.

Ritorno a condizioni invernali sull’Italia

Nei prossimi giorni si prospetta una fase dal sapore invernale sul nostro Paese, determinata dall’affondo della saccatura di origine polare marittima. Il maltempo tenderà a spostarsi progressivamente verso le regioni centro-meridionali, secondo le indicazioni dei principali modelli previsionali. Contestualmente si assisterà a un sensibile calo delle temperature e a un deciso abbassamento della quota neve, come verrà approfondito nel prossimo paragrafo.

Bollettino di vigilanza della Protezione Civile

Bollettino di vigilanza valido per domani 26 marzo 2026:

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Romagna e Marche, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Friuli Venezia Giulia e Veneto, su Toscana centro-orientale, Sardegna occidentale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie su aree appenniniche di Toscana, Umbria e Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su settori appenninici centro-settentrionali e sui settori interni di Puglia settentrionale e Campania orientale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sui citati settori appenninici e a quote più alte. Al di sopra di 800-1000 m sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni peninsulari, marcato su Umbria, Romagna, settori adriatici centrali ed Alpi orientali.

Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulle restanti regioni del centro-nord e dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria e restanti settori tirrenici meridionali.

Mari: da molto agitato a localmente grosso il Mar di Sardegna; da agitati a molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno, in estensione allo Ionio meridionale. Da molto mosso ad agitato l’Adriatico centro-settentrionale e il Mar Ligure al largo, molto mossi i restanti bacini.

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