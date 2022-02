METEO – Impulso FREDDO nella giornata di domani, poi l’ANTICICLONE fa esplodere la PRIMAVERA. La TENDENZA

Domenica piuttosto stabile in Italia

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il passaggio della blanda saccatura nella giornata di ieri che ha portato qualche pioggia su alcune regioni d’Italia, nella giornata odierna le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Cieli per lo più soleggiati sono infatti attese nella giornata odierna su gran parte dell’Italia, ma con una estesa presenza di nuvolosità bassa in Pianura Padana e nuvolosità irregolare anche tra Calabria e Sicilia. A partire dalle ore serali la nuvolosità bassa andrà ad interessare anche tutte le regioni tirreniche e non si escludono delle deboli piogge isolate tra Liguria e alta Toscana in serata e su tutte le regioni tirreniche nelle ore notturne. Tra le ore serali e la notte sono in arrivo precipitazioni anche lungo l’arco alpino con neve fino a quote medio-basse.

Fronte freddo in transito nella giornata di domani

Nella giornata di domani una profonda struttura depressionaria si muoverà sulla Scandinavia e piloterà una saccatura che si andrà ad estendere sull’Europa centro-orientale e i Balcani, interessando parzialmente anche la Penisola Italiana. Questo porterà maltempo invernale soprattutto al Sud e sulle regioni adriatiche, con neve in Appennino anche fino a quote quasi collinari. Più asciutto invece al Nord e sulle regioni tirreniche, ma che sperimenteranno comunque un calo delle temperature.

Arriva l’anticiclone sul Mediterraneo nella prossima settimana

A partire dalla giornata di martedì, il robusto anticiclone situato in atlantico si andrà ad espandere sull’Europa centro-occidentale e porterà il suo cuore sul Mar Mediterraneo, mentre sull’Europa orientale troveremo ancora una circolazione depressionaria. Tale evoluzione sinottica porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con cieli pienamente soleggiati da Nord a Sud e temperature in netto aumento che si porteranno di 2-4 gradi al di sopra della media del periodo. Temperature quasi primaverili, soprattutto a metà settimana, con clima molto gradevole nelle ore centrali della giornata. Questo assaggio di primavera durerà a lungo? Vediamolo di seguito

