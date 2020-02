METEO – In arrivo sull’ITALIA FORTI ANOMALIE della TEMPERATURA, zone colpite

METEO OGGI TRA TEMPO STABILE E QUALCHE INSIDIA

Meteo- La giornata odierna si presenta mediamente stabile su tutta la Penisola, grazie alla presenza di campo anticiclonico con valori barici al suolo fino a 1030-1032 hPa; tuttavia alta pressione non è sempre sintomo di cieli sereni, infatti l’elevato tasso d’umidità nei bassi strati è il responsabile di addensamenti bassi stratificati su Liguria, settori del medio-alto Tirreno ed Ovest Sardegna. Nebbie locali sulla Pianura Padana, ma in dissolvimento. Seconda parte di giornata che vedrà condizioni meteo mediamente immutate, salvo un ispessimento della nuvolosità sulla Liguria, responsabile di deboli piogge o pioviggini in arrivo entro la fine del giorno. Dalla sera-notte deboli fenomeni in estensione anche a Toscana, Lazio ed Umbria.

IN ARRIVO FORTI VENTI ED UN DECISO AUMENTO TERMICO

Forti venti- Il transito sull’Europa della tempesta “Ciara”, determinerà un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali, nella giornata di Lunedì sull’Italia; l’elevato gradiente barico tra il Mediterraneo centrale e l’Europa, difatti, favorirà venti con raffiche attese fino a 100 Km/h sui settori Alpini ed Appenninici. Venti in rinforzo anche sui mari di Ponente, con conseguenti mareggiate, nonché sottovento all’Appennino centro-settentrionale. L’ingresso così repentino di masse d’aria da Ovest, determinerà un deciso rialzo termico su tutta la Penisola, con forti anomalie delle temperature, anche di 10°C.

ATTESI FINO A +20°C NELLA GIORNATA DI MARTEDI’

Temperature che risulteranno sopra le medie del periodo già nella giornata di domani, Lunedì 10 Febbraio, quando sono attese massime di fino a +16/+17°C in particolare su Sardegna, Sicilia e settori adriatici. Le maggiori anomalie, tuttavia, si registreranno nella giornata di Martedì, quando anche un maggior soleggiamento favorirà un deciso ulteriore rialzo termico. Valori massimi che potranno raggiungere i +20°C sulla Sicilia orientale, Metaponto, Puglia, Marche, Abruzzo e Molise; massime attorno ai +16/+18°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, mentre in Pianura Padana si toccheranno i +15°C. Valori che risultano decisamente superiori le medie del periodo, per un mese di Febbraio fin qui decisamente anomalo.