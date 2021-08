METEO – infiltrazioni FREDDE con temporali per la prossima settimana? Ultimi aggiornamenti dai modelli

Temperature in aumento nel weekend ma con caldo non estremo

Tutti i principali modelli concordano per un penultimo weekend di agosto con condizioni meteo stabili in Italia e clima caldo, ma senza eccessi. Un promontorio africano dovrebbe infatti guadagnare terreno sul Mediterraneo centro-occidentale portando un aumento delle temperature anche di 4-5 gradi al di sopra delle medie, specie al Centro-Nord. Attese punte massime tra Sabato e Lunedì fino a +36/37 gradi. Evoluzione meteo per gli ultimi giorni di agosto ancora incerta.

Possibili ancora temporali tra oggi e domani, ecco su quali regioni

Giornata odierna con condizioni meteo localmente instabili soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud Italia dove saranno possibili ancora acquazzoni e temporali sparsi. Fenomeni più probabili nelle prossime ore su Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria. Locali piogge anche sulle Alpi mentre altrove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Anche Venerdì avremo instabilità pomeridiana presente soprattutto sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, poi generale miglioramento meteo nel weekend.

Prossima settimana tra caldo moderato e infiltrazioni di aria fresca

Situazione sinottica nella prima parte della prossima settimana che dovrebbe vedere l’elevazione in Atlantico di un campo di alta pressione, fino a raggiungere l’Islanda. Goccia fredda in transito sull’Europa centrale la quale potrebbe coinvolgere in parte anche l’Italia portando condizioni meteo instabili specie al Centro-Nord. Principali modelli che però differiscono ad oggi sulla traiettoria di questa goccia e dunque sulle condizioni meteo che potremmo avere. Non si vedono comunque ondate di caldo estremo all’orizzonte.

