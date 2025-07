Meteo Torino – Maltempo in arrivo, ma già agli sgoccioli: miglioramento in vista con ampie schiarite, le previsioni

Tripudio di maltempo al nord e a Torino

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono piuttosto perturbate sulle regioni settentrionali, Torino esclusa come vedremo, e anche in Toscana, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e con occasionali grandinate. Questo a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica che, tuttavia, non porta ancora effetti evidenti al sud e gran parte del centro. Le temperature, in questo contesto, appaiono in diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità, proporzionalmente all’intensità dei fenomeni.

Previsioni meteo Torino oggi

Al netto di una prima metà di giornata piuttosto variabile, le condizioni meteo sono rapidamente peggiorate nel corso di questo pomeriggio a Torino, con le piogge che sono rimaste tuttavia alla larga dalla città, nonostante addensamenti piuttosto corposi. Qualche rovescio potrebbe transitare in serata, coerentemente con quanto avverrà nelle aree adiacenti, con temperature che in questo contesto risultano quest’oggi comprese tra i +22°C di minima e i +31°C di massima circa.

Migliora per domani con bel tempo relativo

La nuova settimana esordirà a Torino con condizioni meteo nitidamente migliori, con maggiore stabilità condita dall’avanzamento di schiarite a tratti anche piuttosto ampie, specie al mattino di domani lunedì 7 luglio. Dal pomeriggio qualche rinnovata nube innocua transiterà sui cieli sabaudi, in un contesto di relativa stabilità, coerentemente con un miglioramento che riguarderà anche le altre aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Bel tempo per martedì

Condizioni di stabilità e bel tempo interesseranno invece Torino nella giornata di martedì 8 luglio, con cieli perlopiù sereni ad eccezione del pomeriggio, in cui si potrà effettivamente assistere al passaggio di qualche addensamento a tratti anche consistente, in un contesto di assenza di fenomeni. Le temperature, in questo caso, sono attese in ulteriore diminuzione nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.