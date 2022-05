METEO – Inizio MAGGIO pienamente INSTABILE, l’ESTATE è ancora lontana secondo i MODELLI

Situazione meteo attuale

Salve amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione vede un progressivo aumento della nuvolosità in Italia, dettato dalla presenza di una goccia fredda in quota; questa condizionerà il tempo meteorologico nei prossimi giorni con rovesci pomeridiani e temporali sparsi sulla nostra penisola. Come vedremo nel prossimo paragrafo avremo instabilità insistente anche nelle ore serali.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 2 maggio

Meteo – AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dove sono attese deboli precipitazioni. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull’Appennino settentrionale con rovesci e temporali, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sull’arco Alpino, Piemonte e Liguria; variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio attese piogge e temporali in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Umbria e Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta. AL SUD E SULLE ISOLE: Nuvolosità irregolare al mattino su Campania, Calabria e Isole Maggiori, sereno altrove. Al pomeriggio tempo instabile sulle aree Appenniniche e sui settori interni della Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto con residue piogge solo sul Molise. Vediamo di seguito la tendenza per i prossimi giorni.

Settimana caratterizzata da instabilità pomeridiana

Da domani una saccatura depressionaria si estenderà fin verso la penisola Iberica alimentando un centro di bassa pressione. Questa situazione permetterà un parziale rialzo di un promontorio d’alta pressione che condizionerà il tempo meteorologico al sud Italia; al centro-nord tuttavia avremo ancora una ventilazione orientale e fresca in quota che alimenterà la formazione di temporali pomeridiani. Non si intravedono particolari movimenti nel medio termine anche se con l’inizio della prossima decade potrebbe arrivare maggiore stabilità in Italia.

Anticiclone a partire dalla seconda decade del mese?

Questa settimana dovrebbe proseguire senza particolari cambiamenti con instabilità fino al weekend. Dalla prossima settimana un campo d’alta pressione potrebbe risultare più ingombrante ed estendersi dall’oceano Atlantico verso il bacino Mediterraneo. Secondo il modello GFS questo potrebbe determinare una fase più stabile e mite in Italia, proprio a ridosso della seconda decade del mese di Maggio. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo per saperne di più.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.