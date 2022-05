METEO – Prima settimana di MAGGIO tra ACQUAZZONI e TEMPORALI, ma l’alta pressione ci prova a rimontare

Goccia fredda sul Mediterraneo centrale porta instabilità in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Durante il weekend appena trascorso una goccia fredda ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando precipitazioni sulle regioni centro-settentrionali e clima più fresco. Il nucleo freddo in quota anche nella giornata odierna sarà presente sul Mediterraneo centrale e sula Penisola Italiana, con l’Italia che sarà quindi caratterizzata da instabilità pomeridiana. Nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali colpiranno gran parte delle regioni italiane, specie nei settori interni. Locali fenomeni saranno possibili anche al mattino su Triveneto, Molise, Puglia, Basilicata e settori interni della Campania.

Ancora instabilità pomeridiana nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni una saccatura depressionaria con un nucleo di aria fredda in quota si dovrebbe allungare verso la Penisola Iberica per poi isolarsi tra Algeria e Marocco. Correnti in quota fresche e umide continueranno ad interessare la Penisola Italiana, portando ancora instabilità pomeridiana. Acquazzoni e temporali pomeridiani continueranno quindi ad interessare soprattutto i settori alpini e appenninici. Le temperature inizieranno leggermente ad aumentare, riportandosi in media con quelle del periodo.

Tra rimonta dell’alta pressione e goccia fredda in avvicinamento

Nel corso della seconda parte della settimana un vasto campo di alta pressione dovrebbe dovrebbe rafforzarsi tra Atlantico e Mediterraneo, con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa sull’Europa occidentale, mentre la goccia fredda che si è andata ad isolare sul nord Africa tenderà a muoversi verso est. Condizioni meteo che tenderanno quindi a migliorare in Italia tra giovedì e venerdì grazie all’aumento dei valori di geopotenziale ed anche le temperature tenderanno ad aumentare grazie anche al richiamo di aria più calda dai quadranti meridionali favorito dalla goccia fredda sul nord Africa. Minimo africano che porterà però anche delle piogge sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. Delle piogge potrebbero interessare anche il Nord-Est, parzialmente interessato da una saccatura in transito sull’Europa centrale.

Possibile maltempo nel weekend su alcune regioni

Stando agli ultimi aggiornamento del modello americano GFS, nel corso del weekend avremo la piccola circolazione depressionaria presente sul nord Africa ancora in moto verso levante e che raggiungerà il Mediterraneo centro-meridionale, mentre una nuova goccia fredda proveniente dal Mare del Nord raggiungerebbe il Mediterraneo centro-occidentale, con aria fredda che affluirà in quota su tutto il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che tornerebbe quindi a peggiorare in Italia con piogge sparse e temporali su gran parte delle regioni, mentre risulterebbero più asciutti i settori adriatici. Anche le temperature tornerebbero leggermente a calare, portandosi in media con quelle del periodo. Trattandosi di una tendenza, seguite i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

