Meteo – Inizio Novembre con temperature sopramedia. Si prospetta un caldo Halloween

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Settimana dominata dall’alta pressione, con tanta umidità al suolo che sta permettendo nel corso delle ore notturne la formazione di nebbie e nubi basse sulle zone vallive e sulle pianure della nostra penisola. Anche quest’oggi il tempo risulterà pienamente stabile, con assenza di piogge fino a data da destinarsi. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna.

Meteo per oggi, 26 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 26 ottobre: AL NORD: Al mattino cieli coperti con isolati piovaschi su Liguria e Friuli; al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito con precipitazioni sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni meteo prevalentemente asciutte, con ancora qualche pioggia su Veneto e Friuli. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Giornata all’insegna del beltempo con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. In serata non sono previsti grossi cambiamenti, con velature in transito su tutti i settori.

Alta pressione dominante, con temperature di molto sopra la media

Tendenza meteo – Tra domani e venerdì l’alta pressione si andrà a rinforzare sull’Italia e sull’Europa centrale portando un aumento delle temperature sul vecchio continente. Entro il weekend i valori di anomalia potranno raggiungere anche i +10/+12°C come riportato in grafica. Sull’Italia le anomalie dovrebbero fermarsi intorno ai +6/+8°C. Verso il weekend ed il ponte di Halloween la situazione barica non dovrebbe mutare.

Ponte Halloween e Ognissanti, vediamo gli ultimi aggiornamenti dei modelli

Nell’ultimo weekend di ottobre anticiclone ancora ben piazzato tra Mediterraneo occidentale ed Europa orientale. Condizioni meteo stabili in Italia ma temperature che probabilmente risulteranno un po’ meno calde. Potrebbe infatti instaurarsi una blanda circolazione depressionaria sul Mediterraneo orientale e dunque avremo aria più fresca che dai quadranti orientali raggiungerà la nostra Penisola. Nessuna variazione meteo per Halloween e Ognissanti.

