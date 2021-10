METEO – Inizio NOVEMBRE con varie PERTURBAZIONI in arrivo, PIOGGE e TEMPORALI in Italia. La TENDENZA

Nel corso del Ponte di Ognissanti, il fronte instabile guidato dalla vasta depressione a ridosso delle Isole Britanniche, si appresterà a transitare sulla Penisola Italiana. Durante la giornata di domenica, stando agli ultimi aggiornamenti del modello GFS, piogge intense e diffuse interesseranno il Nord Ovest e la Sardegna e nelle ore serali raggiungeranno anche Sicilia e regioni tirreniche. Nel corso della giornata di lunedì il maltempo si estenderà a tutta l’Italia, con possibili nubifragi in Friuli . Vediamo ora la tendenza meteo per la prima parte della prossima settimana.

Vasta e profonda circolazione depressionaria presente tra Islanda e Isole Britanniche piloterà un primo impulso perturbato anche verso il Mediterraneo centrale . Nella giornata di domani sono in arrivo molte nubi al Nord ed anche delle piogge moderate sulle regioni nord-occidentali, con neve sui settori alpini al di sopra dei 1700-1800 metri di quota. Al Centro e su parte del Sud il tempo risulterà stabile con poche nubi in transito. Residuo maltempo ancora su Calabria e Sicilia, con il ciclone mediterraneo che torna a muoversi verso sud-est.

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi abbiamo anticipato anche nei precedenti editoriali, il Ciclone Mediterraneo nella giornata odierna si va approfondendo maggiormente risalendo di latitudine fino ad est della Sicilia. Questa porterà piogge intense e temporali sulla Calabria meridionale e i settori orientali dell’Isola, con possibili locali nubifragi e venti molto forti con raffiche oltre i 100 km/h . Più stabile invece al Centro-Nord dove avremo solo qualche nube in transito.

Nuova perturbazione per l’inizio di novembre

Nella giornata di martedì ancora residue piogge nella prima parte della giornata poi graduale miglioramento meteo su tutta la Penisola Italiana. Nel frattempo un nuovo affondo più deciso si andrà ad estendere verso l’Europa occidentale con fronte instabile che attraverserà la Penisola Italiana tra le giornate di mercoledì e giovedì portando maltempo diffuso con piogge intense e temporali. Temperature in diminuzione e ritorno delle neve a quote medio-basse sull’arco alpino. Per ulteriori dettagli seguite i nostri prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.