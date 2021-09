METEO – INIZIO SETTIMANA più STABILE, ma con MALTEMPO sempre presente, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo ancora in azione sull’Italia

Un nuovo impulso perturbato nella giornata odierna ha fatto sì che assistessimo anche oggi all’ennesimo giorno contrassegnato dal maltempo di questa settimana e non solo: tale impulso perturbato si fa portatore di aria più fresca rispetto a quella dei passati giorni, con un calo termico più marcato in quota che ha causato il ritorno della neve sulle Alpi nordoccidentali a quote comunque oltre i 2.000 metri. Il tutto mentre al sud insiste un clima degno del pieno periodo estivo.

Piogge e temporali sferzano soprattutto il nord Italia, ma anche parte del centro

Come si è potuto intuire da quanto scritto in precedenza, le condizioni di maltempo continuano ad insistere nelle aree già colpite duramente dalle piogge nei passati giorni e dunque principalmente sulle regioni settentrionali, ma anche in parte di quelle centrali come Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche. I fenomeni localmente assumono carattere intenso o di nubifragio. Nelle prossime ore c’è da attendersi un miglioramento del tempo sulle regioni centrali, al netto di rovesci e temporali insistenti su alcuni settori del nord Italia (scopri quali).

Inizio settimana complessivamente più stabile, ma con maltempo comunque insistente in alcune zone

L’inizio della settimana che sta ormai per subentrare a quella corrente, risulterà nel complesso più stabile, ma con maltempo comunque insistente su alcuni settori a causa di un corridoio di correnti umide in transito dai quadranti nordorientali e che finiscono per giungere fin sul Mediterraneo occidentale. La giornata più instabile delle prossime sarà proprio quella di domani lunedì 20 settembre stando a quanto mostrano i principali centri di calcolo, vediamo perché.

